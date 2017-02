Anga Com: Ticketshop für Ausstellung und Kongress eröffnet

Der Schritt in das größere Messegelände wirkt sich für die Anga Com bereits positiv aus. Zahlreiche Unternehmen werden die Stände vergrößern. Tickets für den Kongress und die Ausstellung können bereits bestellt werden.



Die Rekordzahlen der letztjährigen Anga Com könnten nur kurz Bestand haben. Denn bereits vier Monate vor der nächsten Auflage der Kongressmesse für Breitband, Kabel und Satellit deutet sich an, das der Umzug in die neuen Ausstellungshallen und das Congress Centrum Nord auf dem Kölner Messergelände positive Auswirkungen haben wird.