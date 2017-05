Anga Com: Umzug beschert neuen Ausstellerrekord

Für die Anga Com hat sich der Umzug in die neuen Messehallen bereits gelohnt. Schon drei Wochen vor Eröffnung der Kongressmesse konnte der bisherige Rekord für die Zahl der Aussteller verbessert werden.



In der TV-Branche, ob Verbreitung oder Programm, gehört die Anga Com zu den wichtigen Veranstaltungen im Jahr. 2017 bringt dabei sowohl für die Macher als auch die Aussteller bei der Kongressmesse für Breitband, Kabel & Satellit einige Neuerungen. Die größte ist dabei der Umzug in zwei neue Ausstellungshallen und das Congress-Centrum Nord auf dem Kölner Messegelände. Und für die Veranstalter hat sich der Umzug bereits gelohnt.