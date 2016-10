Anga Com: Vorbereitung für Fachmesse laufen an

Aussteller können sich ab sofort für die Anga Com 2017 anmelden. Durch den Umzug der Fachmesse für Kabel, Satellit und Breitband innerhalb der Kölner Messe kommen dabei sowohl auf die Aussteller als auch die Besucher Veränderungen zu.



Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu, da denkt der ein oder andere natürlich bereits an 2017. So auch der Veranstalter der Fachmesse Anga Com. Dieser hat nun den Anmeldebeginn für Aussteller eingeläutet, die sich ab sofort ihren Platz in der Halle sichern können. Doch gilt es ein paar Dinge zu beachten, denn die Fachmesse mit Kongress für Breitband und Kabel und Satellit zieht um. Nach wie vor wird das Kölner Messegelände die Anga Com begrüßen, allerdings in zwei neuen Ausstellungshallen. Mit Hilfe eines Preview-Videos können sich Interessierte bereits vor der Anmeldung die neue Location genauer anschauen.