Anga: Fernsehbranche will Erleichterung bei Online-TV

Die EU-Kommission will das Geoblocking bei Filme, Serien und Nachrichten lockern. Der Anga und weiteren Vertretern der Fernsehbranche geht der vorgestellte Entwurf jedoch nicht weit genug. So sei die Verbreitung im Internet ausgepart worden.



Im September 2016 wurde von der EU-Kommission eine Erleichterung für den europaweiten Zugriff auf Online-Mediatheken in Aussicht gestellt. Die nun vorgestellte Rechteklärung für die Weitersendung von TV- und Hörfunkprogrammen stößt bei vielen Vertretern der deutschen Fernsehbranche auf wenig Gegenliebe. Insgesamt 13 Vertreter fordern nun die europäischen Gesetzgeber auf, das Urheberrecht infrastruktur- und technologieneutral auszugestalten, wie die Anga am Mittwoch vermeldete.