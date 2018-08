Angela Merkel empfängt Wladimir Putin in Schloss Meseberg

Am morgigen Sonnabend empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Schloss Meseberg bei Gransee. Ab 18 Uhr wird Phoenix mit vor Ort sein.



Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau sind unter anderem wegen des Konflikts um die Ukraine und auch wegen mutmaßlicher russischer Hackerangriffe angespannt. Die Affäre um Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien hat die Spannungen zwischen Russland und den europäischen Ländern verschärft.