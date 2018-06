Angela Merkel in Auftakt-Sendung des "ZDF-Sommerinterviews"

Das "ZDF-Sommerinterview" feiert 30. Geburtstag. Aus diesem Grund hat sich die Redaktion Bundeskanzlerin Angela Merkel als ersten Gast der Jubiläumsstaffel eingeladen.



Am Sonntag ist Angela Merkel im Gespräch über "Berlin direkt" mit ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten zu sehen. Sie ist der Auftaktgast der Jubiläumsstaffel des "ZDF-Sommerinterviews".