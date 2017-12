AngoSat: Erster angolanischer Satellit mit Problemen

Der Kontakt zum ersten angolanischen Satelliten im Weltall ist Stunden nach dem Start vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abgebrochen.



Das meldeten russische Agenturen am Mittwoch. Der in Russland gebaute Telekom-Satellit AngoSat war um 1.00 Ortszeit (Dienstag, 20.00 MEZ) mit einer Zenit-Trägerrakete ins All geschossen worden.