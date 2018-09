Angriff auf Pressefreiheit? Kickl verantwortet sich im Parlament

Österreichs Innenminister steckt erneut in der Krise. In einer Mail fordert ein Sprecher seines Hauses die Polizei auf, die Kommunikation mit bestimmten Medien zu beschränken. Die politische Konkurrenz spricht von einem Skandal - und lädt den Minister im Parlament vor.



Österreichs Innenminister Herbert Kickl von der rechten FPÖ und die Medien haben ein schwieriges Verhältnis. Eine Email eines Ministeriumssprechers an die Landespolizeidirektionen, in der vor bestimmten Medien gewarnt wird, hat diesen Eindruck besonders verdeutlicht - und bringt Kickl mächtig in Bedrängnis. SPÖ-Sprecher Thomas Drozda spricht von einem "Mailkorberlass für unabhängige Medien", die österreichische Journalistengewerkschaft von einer "gefährlichen Grenzüberschreitung". Besonders deutlich wird die deutsche Co-Vorsitzende der Grünen im Europaparlament: "Es ist eine Schande und ein Skandal, dass der Innenminister eines EU-Landes versucht, die Pressefreiheit zu unterlaufen."