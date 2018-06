"Animals" geht in die dritte Staffel

Die satirische HBO-Trickserie "Animals" läuft mit der dritten Staffel bei Sky und bringt Stars wie Demi Moore und Donna Lewis mit, die den Tieren ihre Stimme leihen.



Parallel zur US-Ausstrahlung stellt Sky Ticket in der Nacht vom 3. auf den 4. August "Animals" in der Originalfassung zum Abruf bereit. Die dritte Staffel der HBO-Serie verspricht wieder tierisch-satirisch daher zu kommen.