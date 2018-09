Animationsfilm "Räuber Ratte" mit großem Fernsehpreis geehrt

Die Koproduktion von BBC und ZDF gewinnt die "Rose D'Or" in der Kategorie "Kinder und Jugend".



Unter dem Originaltitel "The Highway Rat" war das gleichnamige Kinderbuch in CGI verfilmt worden. Jochen Vogel spricht in der deutschen Fassung die räuberische Ratte, deren Wegelagerei ein Ende finden muss.