Anixe HD Serie neu bei Unitymedia

Ab sofort ist Anixe HD auch über den Kabelnetzbetreiber Unitymedia zu empfangen. Damit baut der Sender seine Reichweite signifikant aus.



6,4 Millionen Kunden von Unitymedia in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg können ab sofort ohne zusätzliche Kosten Anixe HD Serie sehen. Gezeigt werden dort hauptsächlich Klassiker aus den 60er bis 90er Jahre, doch auch aktuelle Unterhaltungsproduktionen.