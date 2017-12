Anke Engelke sucht "Sowas wie Angst" für WDR

Anke Engelke - der "Ladykracher" - ist nicht nur Quatschmacherin, sondern hat auch tiefergründige Formate in ihrem Repertoire. Zwei journalistisch-psychologische Reisen für den WDR hat sie gemacht. Nun folgt die dritte Reportage.



Nach "Glück" und nach "Perfektion" hat sie schon geforscht, am heutigen Donnerstag begibt sich Anke Engelke in der WDR-Reihe "Menschen hautnah" auf die Suche nach der Angst. "Sowas wie Angst" zeigt heute Abend ab 22.40 Uhr Orte der Angst, beispielsweise den Berliner Platz in Wuppertal-Oberbarmen. Doch zeigt die Sendung auch Menschen wie Streetworker, Sozialarbeiter und Künstler, die dem Angst einflößenden Ort ein neues Image verleihen wollen.