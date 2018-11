Anke Schäferkordt tritt bei RTL ab

Die die Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland Anke Schäferkordt wird die Mediengruppe zum Ende des Jahres nach 27 Jahren verlassen.



Die zum Gütersloher Familienunternehmen Bertelsmann gehörende Mediengruppe hat den bis Ende 2019 laufenden Vertrag mit der Managerin nicht mehr verlängert. Sie wird aber vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen, wie das Handelsblatt berichtet.