"Ankommen"-App: Hilfe für Asylsuchende jetzt auch als Website

Die App "Ankommen" hat ihr Angebot um eine mobile Website erweitert: Unter www.ankommenapp.de erhalten in Deutschland Neuankommende künftig auch über das Internet Informationen zum Asylverfahren, zum Arbeitsmarktzugang und zum Leben in Deutschland. Entwickelt wurde die App vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Bundesagentur für Arbeit, dem Bayerischen Rundfunk (BR) und dem Goethe-Institut.