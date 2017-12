Anne Will: Erfolgreichste Politik-Talkshow 2017

Die Talkshow von und mit Namensgeberin Anne Will hat dieses Jahr Zuschauer hinzugewonnen. Das macht sie zur erfolgreichsten politischen Gesprächssendung 2017.



Mit einer durchschnittlichen Einschaltquote von 4,11 Millionen Zuschauern konnte die Talkshow "Anne Will" ihr Ergebnis vom Vorjahr noch verbessern. Im Vergleich zu 2016 ist das ein Plus von 160.000, das sich folglich auch auf den Marktanteil auswirkt. Dieser lag bei 14,5 Prozent, letztes Jahr waren es noch 13,6 Prozent für die Livesendung am Sonntagabend im Ersten.