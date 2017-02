"Anne Will": Keine Verfahren gegen umstrittenen Illi-Talk

Der Auftritt der vollverschleierten Muslima Nora Illi im ARD-Talk "Anne Will" wird keine strafrechtlichen Verfahren nach sich ziehen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg stellte die Ermittlungen am Donnerstag ein.



Das Echo nach dem Auftritt von Nora Illi bei der ARD-Talkshow "Anne Will" im November 2016 war gewaltig - und überwiegend negativ. Die Frauenbeauftragte des "Islamischen Zentralrats der Schweiz" war in der Sendung vollverschleiert aufgetreten und für ihre umstrittenen Aussagen von Politik und Zuschauern der Verherrlichung des radikalen Islam beschuldigt worden. Sogar Strafanzeigen gegen die Macher der Sendung waren eingereicht worden. Doch zu einem Verfahren wird es nicht kommen, wie "Die Welt" am Donnerstag berichtet.