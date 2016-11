"Anne Will": Strafanzeige wegen Volksverhetzung

Der Auftritt der Muslima Nora Illi bei "Anne Will" hat ein juristisches Nachspiel. Wegen Volksverhetzung hat eine Rechtsanwältin nun Strafanzeige gegen die Moderatorin und deren Redaktion gestellt.



Weiter für Wirbel sorgt der Auftritt von Nora Illi in der jüngsten Folge von "Anne Will". Nachdem es bereits von Seiten der Talk-Teilnehmer und Politik Kritik wegen vermeintlicher "IS-Propaganda" hagelte und sich der NDR-Rundfunkrat in seiner nächsten Sitzung mit der Sendung beschäftigen wird, droht der Sendung nun ein juristisches Nachspiel, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") berichtet.