Anne Will möchte die Außenpolitik Donald Trumps ergründen

Die Entscheidung, Jerusalem als die Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv zu verlegen, spaltet die Welt. Heute Abend empfängt Anne Will fünf Gäste, mit denen sie über diese Entscheidung Donald Trumps sprechen möchte.



Das Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist sehr angespannt und die Führungsriege in Pjöngjang hält einen Krieg mit den USA als unausweichlich. Doch wie gefährlich ist die Außenpolitik Trumps und welche Auswirkungen hat das auch auf Europa?