Anne Will rüstet ab

ARD-Talkerin Anne Will setzt dem Trend zur Eskalation in den sozialen Medien ihre eigene Strategie entgegen. Die betrifft vor allem die Auswahl der Gäste.



"Ich finde, die Diskussionskultur im Netz ist inzwischen völlig enthemmt, was sehr schädigend ist", sagte die 52-jährige Journalistin am Donnerstagabend auf der Internetkonferenz re:publica in Berlin. "Unser Plan dagegen heißt: abrüsten."