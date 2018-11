Anschlag auf den Kitabus - Wie der Terror nach Stralsund kommt

In Stralsund explodiert ein Kleinbus. Dabei stirbt der Fahrer, der Kinder in die Kita bringen sollte. Stecken Islamisten dahinter? Oder war der Anschlag eine Verwechslung?



Ein Junge läuft eine verschneite Straße entlang und winkt dem Bus - zu spät, er hat ihn verpasst. Als er ihm nachschaut, knallt es, das Fahrzeug explodiert. Der Sprengstoffanschlag lässt die Ermittler im jüngsten Fall aus der ZDF-Krimireihe "Stralsund" sofort an einen Terroranschlag denken. Islamisten? Mafia? Aber warum sollten sie einen Kitabus in die Luft fliegen lassen? Das ZDF zeigt die Folge "Waffenbrüder" am Samstag (10. November) um 20.15 Uhr.