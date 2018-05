Antenne Bayern bestimmt neuen Geschäftsführer

Ein neuer Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Antenne Bayern wurde von den Gesellschaftern berufen. Er tritt nächstes Jahr die Nachfolge von Karlheinz Hörhammer an.



Für den 65-jährigen Karlheinz Hörhammer ist es bald Zeit aufzuhören. Nächstes Jahr tritt er seinen Ruhestand an. So braucht es jemanden, der seine Position als Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Antenne Bayern übernimmt. Die Gesellschafter haben sich nun für den 49-jährigen Felix Kovac entschieden, der die Stelle voraussichtlich ab dem ersten Halbjahr 2019 innehat.