Antenne Deutschland hält am zweiten DAB Plus Multiplex fest

Das Verwaltungsgericht Leipzig hat in der vorigen Woche den Zuweisungsbescheid der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und Neue Medien (SLM) an die Antenne Deutschland GmbH & Co. KG zur Veranstaltung eines zweiten Digitalradio Bundesmux im Plattformbetrieb aufgehoben. Die will den Betrieb dennoch gerne übernehmen.



Antenne Deutschland will trotz der Niederlage vor Gericht alle Optionen prüfen, den zweiten bundesweiten Multiplex baldmöglichst auf Sendung zu bringen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.