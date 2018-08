Antenne für Projekt Icarus soll an ISS-Hülle montiert werden

Nach 16 Jahren Vorbereitung tritt das deutsch-russische Icarus-Projekt in die entscheidende Phase.



Um 18 Uhr deutscher Zeit sollen an diesem Mittwochabend zwei russische Kosmonauten in einem mehrstündigen Außeneinsatz die Antenne des Icarus-Projekts außen an der Hülle der Internationalen Raumstation ISS montieren.