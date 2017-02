Antennenfernsehen: Umstieg auf DVB-T2 HD "auf gutem Weg"

Sieben Wochen, bevor in den ersten deutschen Ballungszentren das alte DVB-T-Signal abgeschaltet wird, rät die Deutsche TV-Plattform den Verbrauchern, sich mit entsprechenden DVB-T2-Empfangsboxen auszurüsten, und sieht den Umstieg "auf gutem Weg".



Ab Ende März droht zahlreichen Haushalten ein schwarzer Bildschirm, denn in der Nacht zum 29. März erfolgt in den ersten deutschen Ballungszentren der Umstieg auf den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD, das alte DVB-T-Signal wird in diesen Regionen dann abgeschaltet. Die deutsche TV-Plattform rät daher dazu, sich jetzt die entsprechende Empfangshardware zuzulegen, um so potentielle Lieferengpässe beim Wunschgerät zu umgehen. "Wir raten allen Haushalten, die noch umstellen müssen, dies jetzt zu tun", erklärte Andre Prahl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen TV-Plattform, der Deutschen Presseagentur (DPA).