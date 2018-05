Antennenhersteller Kathrein in den Schlagzeilen

Nachdem die Wirtschaftswoche in der Vorwoche über den Niedergang des Antennenbauers berichtet hat, äußert sich das Unternehmen in dieser Woche selbst zur Lage.



Vor fünf Jahren übernahm Anton Kathrein den Chefposten beim gleichnamigen Elektronikunternehmen. 1919 hatte sein Großvater den Betrieb gegründet. Sein Vater baute dann das Unternehmen weiter aus und so stand die Marke Kathrein für Hightech Made in Germany.