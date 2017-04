Anti-Superhelden starten auf Amazon Prime

Wer vom ewigen Superheldentum im Kino und Fernsehen die Nase voll hat, der kann sich auf "The Tick" freuen. Die Serie ist eine Parodie auf bekannte Superheldenformate. Ab August gibt es sie auf Amazon Prime in synchronisierter Fassung zu sehen.



"The Tick" ist eine Comicverfilmung der anderen Art. Sie spielt in einer Welt, in der Superhelden gang und gäbe sind. Doch ausgerechnet ein völlig ohne Superkräfte ausgestatteter Buchhalter muss feststellen, dass seine Stadt von einem weltweit operierenden Super-Bösewicht beherrscht wird. Beim Versuch die Geschichte aufzudecken, trifft er einen blau kostümierten Superhelden.