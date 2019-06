Antonio Banderas kommt zum Filmfest München

Hoher Hollywood-Besuch fürs Filmfest München: Der spanische Schauspielstar Antonio Banderas (58) kommt zum diesjährigen Festival.



Banderas wird in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis, dem CineMerit-Award, ausgezeichnet. "Wir freuen uns sehr, Antonio Banderas an diesem Höhepunkt seiner Karriere beim Filmfest in München begrüßen zu dürfen", sagte Festivalleiterin Diana Iljine am Dienstag laut Mitteilung.