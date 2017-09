Antonio Banderas wird zu Pablo Picasso

Nachdem die erste Staffel "Genius" noch Albert Einstein behandelte und dabei sehr viel Lob und Nominierungen einheimste, hat National Geographic nun bekanntgegeben, dass sich kein geringerer als Antonio Banderas in der zweiten Staffel in Pablo Picasso verwandeln wird.



