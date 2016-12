Anwälte gehen weiter gegen Vorratsdatenspeicherung vor

Die Ankündigung der Regierung, trotz des Urteils des EuGH an der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung festzuhalten, ruft erneut Kritiker auf den Plan. Beim Bundesverfassunggericht wollen diese nun eine vorrübergehende Aussetzung erreichen.



Die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung im Herbst 2015 war höchst umstritten, sieht diese doch die anlasslose Speicherung aller Verbindungsdaten von allen Bürgern in Deutschland vor. Genau dies erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch für unzulässig, doch die Regierung sieht trotz des Urteils keinen Handlungsbedarf. Diese Haltung ruft erneut die Kritiker der Vorratsdatenspeicherung auf den Plan, die nun erneut vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Regelung vorgehen wollen. So haben die Rechtsanwälte Carl Christian Müller und Sören Rößner von der Kanzlei MMR Müller Müller Rößner Rechtsanwälte Partnerschaft wie im letzten Jahr einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung eingereicht, wie am Freitag mitgeteilt wurde.