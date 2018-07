App-Update: Diveo rüstet auf

Mit der Version 5.0 der Diveo-App kommt die "Entdecken"-Funktion auf den Bildschirm der Nutzer. Neu ist auch die automatische Wiedergabe von Inhalten.



Diveo führt ein Update in seiner App durch und bringt damit Neuerungen auf die Bildschirme. Die hybride, satelliten- und IP-basierte TV-Plattform hat in der Version 5.0 der App nun eine "Entdecken"-Funktion auf der Startseite.