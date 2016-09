Apple: Das ist neu bei iOS 10

Apple hat das nächste große Update für iPhone, iPad und iPod Touch freigegeben. Neben einer ganzen Reihe von Neuerungen überrascht bei iOS 10 vor allem die Öffnung für Drittentwickler.



Für die Besitzer von iOS unterstützten Geräten gibt es jetzt ein großes Update. Bei der neuen Version des mobilen Betriebssystems handelt es sich um die Version 10.0.1. Einige Features für iPhone, iPad und iPod wurden überarbeitet, die Spachassistentin Siri bekam mehr Kompetenzen und wurde für Drittentwickler geöffnet. Darüber hinaus soll es mehrere hundert kleine Neuerungen geben.