Apple: Erste Infos über Original-Serie "See"

Apple arbeitet an einer neuen, großen Scifi-Serie, mit der man sich durchaus auf Netflix-Niveau bewegt. Die Hauptrolle soll ein "Game of Thrones"-Star übernehmen.



Angeführt wird die Produktion von "See" vom "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight sowie dem "Hunger Games"-Regisseur Francis Lawrence. "See" soll ein episches Scifi-Drama werden, in der Menschen ironischerweise nicht mehr sehen können. So müssen sie also Wege finden, sich ohne Augenlicht durchs Leben zu schlagen - bis zwei Zwillinge mit Sehsinn geboren werden.