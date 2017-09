Apple Kunden können gekaufte Filme gratis upgraden

Nachdem Apple sicher viele Interessenten enttäuscht hat, da die Firma Apple TV 4K im Vergleich zum Vorgänger um 20 Euro verteuerte, gibt es gute Nachrichten für alle iTunes Nutzer. Hier werden ab sofort auch Filme in der 4K-Auflösung angeboten.



Hierbei konnte sich Apple auch preislich gegen die Hollywood-Studios durchsetzen, die mehr Geld für die 4K-Filme über iTunes verlangen wollten. Dieser bleibt nun mit den bisherigen HD-Varianten identisch.