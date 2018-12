Apple: Meinungsfreiheit ade

Der Apple-Chef Tim Cook sieht den Datenhunger der Firmen als größte Gefahr für die Meinungsfreiheit.



Apple-Chef Tim Cook zeigt sich besorgt, dass eine ausufernde Datensammlung in Internet die Meinungsfreiheit beeinträchtigen könnte. "Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Alles, was Menschen sagen oder denken, wird gesendet, analysiert, gespeichert", sagte Cook in einem Interview des Magazins "Focus". "Würden die Menschen aus Furcht vor Konsequenzen aufhören, ihre Meinung zu sagen?"