Apple: News werden zukünftig vorgelesen

Mit einem neuen Dienst will Apple News-Meldungen für seine Nutzer vorlesen lassen. Schon in wenigen Wochen könnte die Funktion verfügbar sein.



Offenbar will Apple in Zukunft News-Meldungen für den Nutzer vorlesen lassen. Wie "Techcrunch" berichtet, soll der Dienst den Titel "Spoken Editions" tragen und bereits im Oktober starten. Vertrieben werden die Meldungen via iTunes als Podcasts.