Apple TV 4K: Bildfrequenz und HDR-Ausgabe automatisch anpassen

Apple TV 4K ist zukünftig in der Lage Bildwiederholrate und HDR-Ausgabe an die Inhalte anzupassen. Das zeigt das in der Beta-Phase befindliche tvOS 11.2.



Kritiker bemängeln es schon länger, aktuell kann Apple TV 4K nur auf eine Bildwiederholrate und nur auf die Ausgabe mit gewöhnlichem Kontrastumfang oder HDR zurückgreifen. Wenn also HDR eingestellt ist, rechnet Apple TV 4 K Inhalte mit normalen Kontrastumfang in HDR um. Das klingt nicht schlimm, bereitet aber in der Praxis Probleme.