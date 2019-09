Apple TV Plus wird günstiger als Netflix und Co.

Nachdem über die Inhalte von Apple TV Plus schon einiges bekannt ist, hat Apple nun endlich auch den Preis und Abo-Details für seinen neuen Streaming-Dienst verraten - und das ist ein Frontalangriff auf die Konkurrenz.



Dass Apple den Einstieg auf den Streaming-Markt Ernst meint, sieht man schon daran, wie viel Geld der Konzern in exklusive Inhalte investiert. Schon jetzt sollen etwa 6 Milliarden Dollar in diverse Projekte geflossen sein, für die auch namhafte Hollywoodstars verpflichtet wurden. Beim großen Apple-Event am Dienstagabend hat der Konzern nun nicht nur seine neuen iPhones vorgestellt, sondern auch neue Details zu Apple TV Plus verraten, die Apples Ambitionen auf dem wachsenden Markt noch einmal unterstreichen.