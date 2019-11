Apple TV+ ab heute in Deutschland verfügbar

Apples hauseigener Streamingdienst, Apple TV+, soll den angestammten Platzhirschen Prime und Netflix von diesem Freitag an Feuer unterm Hintern machen. Geht die Rechnung auf?



Am heutigen 1. November ist Apple TV+ in über 100 Ländern gelauncht worden - auch in Deutschland. Die Strategie von Apple ist dabei mal wieder etwas anders als die der Konkurrenz. Denn es gibt zum Start des Streamindienstes ausschließlich eigenproduzierte Inhalte auf der Plattform.



Zugpferde sollen dabei vor allem das Star-besetzte "The Morning Show" mit Jennifer Aniston, Steve Carell und Reese Witherspoon und "See - Reich der Blinden" mit dem hawaiianischen Fantasy-Hühnen Jason Momoa sein.