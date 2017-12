Apple stattet alle Apple TV 4K und auch die Geräte der vorherigen Generation mit der Amazon Prime Video-App.



Amazon-Prime-Mitglieder haben pünktlich zum Start der neuen Staffel von "The Grand Tour" die Möglichkeit, über Apple TV 4K auf das gesamte Angebot an Inhalten in 4K High Dynamic Range (HDR) auf Amazon Prime Video zugreifen.