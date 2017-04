Apple TV plant Premium-Bundle

Apple TV strukturiert seine Inhalte um. Anstatt einzelner Angebote will man zukünftig auch gebündelte Premium-Pakete zur Verfügung stellen. Das Ass im Ärmel soll dabei ein besonderer Clou im Vertrieb werden.



Bereits jetzt kann man über Apple TV die kostenpflichtigen Programme von HBO, Starz oder Showtime einzeln buchen. Nun ist der Konzern auf diese drei amerikanischen Pay-TV-Sender zugegangen, um mit ihnen über eine Bündelung zu einem Premium-Paket zu verhandeln, berichtet das Portal "Advanced Television".