Apple Watch Nike+ erscheint am 28. Oktober

Apple und Nike bringen ihre gemeinsame Smartwatch Ende Oktober in den Handel. Des Fitnessdevice wird in vier verschiednen Looks erhältlich sein.



Die Apple Watch Nike+ wird ab dem 28. Oktober 2016 im Handel erhältlich sei. Wie Apple mitteilte, wird die Fitness-Uhr für Läufer mit exklusiven Features auf den Markt kommen. Sie wird als ultimativer Begleiter für Läufer angepriesen und ist ein Mix aus der Apple Watch Series 2 und der Nike+ Run Club App. Meldungen zu diesem Thema

Facebook streamt Videos auf Apple TV & Chromecast

Apple feiert Etappensieg in Patentstreit mit Samsung

Umfrage: Jeder Vierte nutzt Gesundheits-Apps und Fitness-Armband

Das Gerät bietet ein integriertes GPS, mit dem Geschwindigkeit, Distanz und Route aufgezeichnet werden. Mit der kontinuierlichen Herzfrequenzmessung während des Trainings lassen sich die eindeutige Fitnessdaten aufzeichnen und auswerten. Neben individuellen Trainingsplänen, die sich an den persönlichen Fortschritt anpassen, kommt das Gerät auch mit exklusiven Siri-Befehlen daher, die motivieren und erinnern sollen.

Die Uhr kommt in den zwei Gehäusegrößen 38 Millimeter und 42 Millimeter auf den Markt. Dazu sind vier exklusive Nike-Sportarmbänder erhältlich, die in den Farbkombinationen Black/Volt, Schwarz/Cool Gray, Flat Silver/Weiß und Flat Silver/Volt angeboten werden. Die 38-mm-Ausführung soll 419 Euro (UVP) kosten, die 42-mm-Version kommt für 449 Euro (UVP) in den Handel.