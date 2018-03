Apple baut Kontrollen bei Zulieferern aus

Käufer von teuren Smartphones interessieren sich nicht nur für technische Features der Geräte, sondern auch für die Umstände bei der Produktion. Nach Klagen über unzumutbare Zustände bei asiatischen Zulieferern lässt Apple regelmäßig die Arbeitsbedingungen überprüfen.



Apple hat im vergangenen Jahr die Überprüfungen der Arbeitsbedingungen und Umweltschutz-Maßnahmen bei seinen Zulieferern ausgeweitet. Die Zahl der kontrollierten Unternehmen stieg auf 756 von 705 im Jahr davor, wie der iPhone-Konzern am Donnerstag in seinem jährlichen Zuliefererbericht mitteilte. 197 Standorte seien zum ersten Mal unter die Lupe genommen worden.