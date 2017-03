Apple bringt iPhone 7 in roter Sonderedition auf den Markt

Im Kampf gegen AIDS leistet Apple mit einer neuen Sonderedition des iPhone 7 und des iPhone 7 Plus seinen Beitrag. Die Product-Red-Special-Edition mit rotem Alu-Gehäuse kommt dem Global Fund zu Gute.



Seit zehn Jahren arbeitet iPhone-Hersteller Apple mit Red zusammen, um AIDS den Kampf anzusagen. Schon in der Vergangenheit kamen Apple-Produkte als entsprechende Special Edition auf den Markt, darunter der iPod Nano, mit dem alles begann. Nun schließen sich das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus dieser Reihe an und erscheinen am Freitag im eleganten roten Aluminiumgehäuse. Verfügbar ist die rote Sonderedition online und in den Stores.