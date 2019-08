Apple drängt auf den Streamingmarkt - weitere Details bekannt

Im Herbst diesen Jahres möchte auch Apple auf dem umkämpften Streamingmarkt mitmischen und sagt den Schwergewichten Netflix und Amazon den Kampf an.



Apple hat zwar noch keine Preisgestaltung für Apple TV+ angekündigt. Laut Bloomberg sollen aber 9,99 US-Dollar pro Monat im Raum stehen. Dies würde den Preisen von Apple Music und Apple News+ entsprechen.



In Abgrenzung zu Amazon und Netflix plant Apple scheinbar eine andere Veröffentlichungsstrategie. Der Konzern aus Cupertino plant, zunächst nur die ersten drei Folgen einer Serie zu veröffentlichen und dann im Wochenrhythmus weitere Folgen zum Streamen freizugeben.