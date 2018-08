Apple entfernt "Infowars"-Podcasts von Verschwörungstheoretiker

Apple hat fünf umstrittene "Infowars"-Podcasts des US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones aus seinem Angebot genommen.



Darunter befindet sich auch der der populärste Jones-Podcast "War Room". Auch der Streamingdienst Spotify hatte nach lauter Kritik in der vergangenen Woche zunächst einzelne Teile des Podcasts entfernt. Wie das schwedische Unternehmen am Montag mitteilte, wurde inzwischen das ganze Programm von Jones bei Spotify gelöscht.