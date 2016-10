Apple feiert Etappensieg in Patentstreit mit Samsung

Zu den Problemen mit den brennenden Akkus im Galaxy Note 7 gesellt sich für Samsung nun noch eine Niederlage vor Gericht. Im Patentstreit mit Apple stellte ein US-Gericht ein Urteil aus dem zweiten Prozess wieder her.



Apple hat im Dauer-Patentstreit mit Samsung in den USA einen Etappensieg errungen. Ein US-Berufungsgericht hat das rund 120 Millionen Dollar schwere Urteil zugunsten von Apple aus dem zweiten Patentprozess gegen Samsung wiederhergestellt. Das südkoreanische Technologieunternehmen erklärte, wegen der Entscheidung überrascht zu sein. Zuvor habe ein Gremium desselben Gerichts noch entschieden, dass Samsung gegen kein Apple-Patent verstoßen habe.