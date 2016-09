Apple interessiert sich nicht für andere Musikstreaming-Dienste

Apple bleibt seinem Musikstreaming-Dienst Apple Music treu und weist das Interesse an anderen Diensten, das dem iPhone-Konzern in Medienberichten unterstellt wurde, zurück.



Die Spekulationen über ein Interesse von Apple an dem Musikstreaming-Dienst Tidal des Rapstars Jay Z haben sich endgültig zerschlagen. "Wir sind nicht auf den Kauf irgendeines Streaming-Dienstes aus", sagte Apple-Manager Jimmy Iovine der Website "Buzzfeed" in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. "Wir laufen unser eigenes Rennen."