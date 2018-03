Apple macht im neuen Volkswagen Musik

Volkswagen und der Apple-Konzern haben eine neue Vertriebskooperation abgeschlossen. Ab Mai diesen Jahres bekommen alle neuen Volkswagen mit der iPhone-Schnittstelle CarPlay eine Zeitlang kostenfreien Zugang zu der Streaming-Plattform Apple Music.



Allerdings können nur Neukunden von Apple-Music den Streamingdienst bis zu sechs Monaten kostenfrei nutzen. Die sechs Monate bestehen aus den drei kostenlosen Probemonaten, die Apple-Music anbietet und noch einmal drei Monaten aus der Kooperation mit VW.