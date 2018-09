Apple sagt: Bye, Bye Werbung in Shazam

Apple will nach seiner Übernahme der Musik-App diese werbefrei machen.



Die Musikerkennungs-App Shazam soll nach der Übernahme durch Apple werbefrei werden. Das kündigte der iPhone-Konzern zum Vollzug des Kaufs am Montag an. Shazam hatte bisher versucht, ein Geschäftsmodell aus Werbeanzeigen und Geschäften mit Musikdiensten aufzubauen.