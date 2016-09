Apple schraubt Produktion des Iphone 7 nach oben

Trotz fehlender Kopfhörerbuchse: Der Verkauf des neuen iPhone 7 scheint ziemlich gut zu laufen. Apple soll jetzt sogar die Produktion des neuen Gerätes hochgefahren haben.



Für Apple scheint es zur Zeit gut zu laufen. Einen Tag, nachdem das iPhone 7 neue Vorbestellungsrekorde bei amerikanischen Mobilfunkbetreibern verzeichnen konnte, soll Apple die Produktion des neuen Smartphones nach oben gefahren haben. Das berichtet die tawianische Wirtschaftszeitung "Digitimes". Apple soll den Berichten zufolge mehr Geräte von seinen asiatischen Auftragsfertigern angefordert haben als bisher angenommen.